«Путин вернется за добавкой»: Почему Запад забился в истерике

лл лина любимцева Да на хрен кому упали эти НАТОвские ГНИЛУШКИ!! Лишь бы они к нам не лезли!!

Natalija Osminina И рождает же Природа дебилов - в данном случае конкретно Игоря Николайчука. Типа, этот скот не слышал ни о Цирконе, Алабуге, Сармате, Посейдоне и пр. и пр. Приседают украинцы (судя по фамилии))) от одного слова- США.