«Путин вернется за добавкой»: Почему Запад забился в истерике

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да на хрен кому упали эти НАТОвские ГНИЛУШКИ!! Лишь бы они к нам не лезли!!
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13 час.
Natalija Osminina
И рождает  же Природа дебилов - в данном случае конкретно Игоря Николайчука. Типа, этот скот не слышал ни о Цирконе, Алабуге, Сармате, Посейдоне и пр. и пр. Приседают украинцы (судя по фамилии))) от одного слова- США.
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9 час.
Natalija Osminina
Это уж точно)) Приобретеньеце так себе)) Но в каждой из стран Прибалтики идет накачка населения, что всем придется выйти на войну.
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9 час.

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