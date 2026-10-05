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Raiffeisen заявил, что не нашел у себя нарушений антироссийских санкций

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) завершила внутреннюю проверку обвинений в обходе санкций, выдвинутых шортселлером Grizzly Research, и заявила, что нарушений своих правил комплаенса и санкционной политики не выявила.

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