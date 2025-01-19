Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой минобороны ФРГ пишет, что Россия якобы уже к 2028 году будет представлять серьезную военную угрозу для НАТО в конвенциональных вооружениях .
Немецкая разведка назвала сроки выхода армии России на админграницы новых регионов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Дааа. Абвер уже не тот стал. Сдулись канарисы всякие. Какой там "28-й год"? Уже к концу 25-го Украина или лопнет, как та эзоповская лягушка из басни, которая хотела надуться больше вола, или сгенерирует с помощью НАТОвских идиотов гибельную для всех Третью и Последнюю войну.
Ответить
14 час.
Юрий Золотарев
Слышь, ты, "немецкая разведка"! А слабО тебе назвать (хотя бы приблизительно!) дату, когда наши снова будут в Берлине? А вы дождётесь!
Ответить
9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Россия и без немцев во всём разберётся....
Ответить
8 час.
Свежие комментарии