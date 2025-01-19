Немецкая разведка назвала сроки выхода армии России на админграницы новых регионов

Daddy Bo

Дааа. Абвер уже не тот стал. Сдулись канарисы всякие. Какой там "28-й год"? Уже к концу 25-го Украина или лопнет, как та эзоповская лягушка из басни, которая хотела надуться больше вола, или сгенерирует с помощью НАТОвских идиотов гибельную для всех Третью и Последнюю войну.