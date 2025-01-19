Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Немецкая разведка назвала сроки выхода армии России на админграницы новых регионов

Немецкая разведка назвала сроки выхода армии России на админграницы новых регионов

Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой минобороны ФРГ пишет, что Россия якобы уже к 2028 году будет представлять серьезную военную угрозу для НАТО в конвенциональных вооружениях .

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Комментарии
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Daddy Bo
Дааа. Абвер уже не тот стал. Сдулись канарисы всякие. Какой там &quot;28-й год&quot;? Уже к концу 25-го Украина или лопнет, как та эзоповская лягушка из басни, которая хотела надуться больше вола, или сгенерирует с помощью НАТОвских идиотов гибельную для всех Третью и Последнюю войну.
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14 час.
Юрий Золотарев
Слышь, ты, &quot;немецкая разведка&quot;! А слабО тебе назвать  (хотя бы приблизительно!) дату, когда наши снова будут в Берлине? А вы дождётесь!
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Россия и без немцев во всём разберётся....
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8 час.

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