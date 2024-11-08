Венгрия и Словакия восстанавливают поставки российской нефти через Украину

Как пишет «Ъ», в сентябре объем прокачки по трубопроводу «Дружба» составил 300 тысяч тонн нефти. И ожидается, что цифра эта будет расти Венгрия и Словакия фактически восстановили поставки российской нефти через Украину, пишет газета «Коммерсантъ».