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Сбер открыл кредитную линию производителю продуктов питания «Юниант»

Сбер открыл кредитную линию производителю продуктов питания «Юниант»

Сбер профинансировал производителя продуктов питания в Калужской области - компанию ООО Юниант. Финансирование в размере 100 млн рублей будет направлено на пополнение оборотного капитала и расширения сбытовых каналов продаж.

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