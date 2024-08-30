Сбер открыл кредитную линию производителю продуктов питания «Юниант»

Сбер профинансировал производителя продуктов питания в Калужской области - компанию ООО Юниант. Финансирование в размере 100 млн рублей будет направлено на пополнение оборотного капитала и расширения сбытовых каналов продаж.
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