Алексей Дюмин поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником, В своем поздравлении Дюмин подчеркнул, что энергетический комплекс представляет собой инновационную и постоянно развивающуюся отрасль экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии