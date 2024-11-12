В Международном уголовном суде начато внешнее расследование против прокурора Карима Хана

В понедельник, 11 ноября, председатель Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Пяйви Каукоранта сообщила о начале внешнего расследования в отношении прокурора Карима Хана.
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