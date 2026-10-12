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Газета.ру

8 791 подписчик

Актриса Анна Невская показала фото с крещения сына

Актриса Анна Невская показала фото с крещения сына

Звезда сериалa «Кто в доме хозяин?» Анна Невская крестила своего сына. Актриса рассказала об этом подписчикам и поделилась кадрами с таинства в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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