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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Единый урок ´О чем звонят колокола Хатыни?´.

Единый урок ´О чем звонят колокола Хатыни?´.

С целью расширения и углубления знаний учащихся о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о трагедии Хатыни, воспитания за будущее своей Родины в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 22.

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