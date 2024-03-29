Единый урок ´О чем звонят колокола Хатыни?´.

С целью расширения и углубления знаний учащихся о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о трагедии Хатыни, воспитания за будущее своей Родины в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 22.