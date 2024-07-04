Дети гастарбайтеров с ножом на русскую девочку в Новосибирске: абсурд, который не снился даже в кошмарах

Приезжий обозвал русского парня "русской свиньёй" прямо во время поединка. Спешные извинения уже записаны Выходец из Азербайджана в очередной раз показал, как приезжие на самом деле относятся к нам и ко всему русскому в целом.
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