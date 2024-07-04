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Дети гастарбайтеров с ножом на русскую девочку в Новосибирске: абсурд, который не снился даже в кошмарах

Дети гастарбайтеров с ножом на русскую девочку в Новосибирске: абсурд, который не снился даже в кошмарах

Приезжий обозвал русского парня "русской свиньёй" прямо во время поединка. Спешные извинения уже записаны Выходец из Азербайджана в очередной раз показал, как приезжие на самом деле относятся к нам и ко всему русскому в целом.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Где наши скинхеды.
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1 час.
T
Tigra07
Давно пора. А вот начать лучше как раз с тех самых чиновников. И для страны прибыль будет - в виде неуворованных денег и сокращения бесполезного балласта.
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1 час.
КК
Коля Колянов
Я за,только так, иначе и быть не должно.
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1 час.

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