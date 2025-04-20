Столь нужный на фронте танк Т-72Б3 с КАЗ «Арена-М» привлекли для съемок фильма

В Сети опубликовано видео работы российского танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты «Арена-М». Все бы хорошо, вот только боевая машина запечатлена не в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине, и даже не в приграничных регионах РФ, которые до конца еще не освобождены от.
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