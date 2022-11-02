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Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». Игра стала для него 100-й в НХЛ

Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». Игра стала для него 100-й в НХЛ

Александр Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». Форвард «Сан-Хосе» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (5:6 Б).

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