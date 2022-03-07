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5 ошибок начинающих походников

5 ошибок начинающих походников

Как бы просто ни звучало слово «поход», есть много вещей, которые могут пойти не так. Некоторые из них — пустяки, которые можно быстро исправить, однако другие ошибки могут вызвать серьезные проблемы, и они поставят под угрозу ваше благополучие.

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