5 ошибок начинающих походников

Как бы просто ни звучало слово «поход», есть много вещей, которые могут пойти не так. Некоторые из них — пустяки, которые можно быстро исправить, однако другие ошибки могут вызвать серьезные проблемы, и они поставят под угрозу ваше благополучие.
Как бы просто ни звучало слово «поход», есть много вещей, которые могут пойти не так. Некоторые из них — пустяки, которые можно быстро исправить, однако другие ошибки могут вызвать серьезные проблемы, и они поставят под угрозу ваше благополучие.
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