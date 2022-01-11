Кинокомплекс в «Эльбрусе» на 228 мест откроют в первом квартале 2022 года

Четырехзальный кинокомплекс в составе многофункционального общественного центра «Эльбрус» на юге столицы планируется открыть до конца первого квартала этого года, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Четырехзальный кинокомплекс в составе многофункционального общественного центра «Эльбрус» на юге столицы планируется открыть до конца первого квартала этого года, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
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