Стройкомплекс Москвы

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Кинокомплекс в «Эльбрусе» на 228 мест откроют в первом квартале 2022 года

Кинокомплекс в «Эльбрусе» на 228 мест откроют в первом квартале 2022 года

Четырехзальный кинокомплекс в составе многофункционального общественного центра «Эльбрус» на юге столицы планируется открыть до конца первого квартала этого года, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

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