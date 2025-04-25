Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что ж ты, джентльмен, сдал назад?

Что ж ты, джентльмен, сдал назад?

Так вот почему британцы вдруг резко расхотели  отправлять наземные войска на Украину? The Times приводит сегодня слова коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял Центр воздушной и космической войны Королевских ВВС.

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