Что ж ты, джентльмен, сдал назад?

Так вот почему британцы вдруг резко расхотели отправлять наземные войска на Украину? The Times приводит сегодня слова коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял Центр воздушной и космической войны Королевских ВВС.
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