Происшествия

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Госавтоинспекторы Пермского края и представители мотосообщества организовали для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, познавательное мероприятие

Госавтоинспекторы Пермского края и представители мотосообщества организовали для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, познавательное мероприятие

«Вот это здорово! Это ведь к нам! Какие мотоциклы!» - переговаривались ребята под звуки работающих байков, заезжающих на территорию Центра.

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