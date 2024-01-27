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Безруков трогательно обратился к умершему другу на кинопремии: "Твоя награда"

Безруков трогательно обратился к умершему другу на кинопремии: "Твоя награда"

Народный артист России Сергей Безруков стал лауреатом премии "Золотой орел" за сериал "Бизон". Выступая на церемонии вручения, он со смехом заметил, что делает карьеру: 20 лет назад ему дали награду за лейтенанта, сейчас оценили роль майора.

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