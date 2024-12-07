Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Антоха отжигает

Антоха отжигает

Почётный бандурист-гитарист Украины Тоха Блинкин любит играть на бандуре, а ещё он просто обожает молодёжь Украины и жить без неё не может, так и говорит, мол, пора, начать воплощать в жизнь «непростые, но, сцуко, необходимые» решения по очередному сокращению населения Руины .

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