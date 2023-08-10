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Гендиректор «Динамо» оценил вероятность ухода Захаряна: «50 на 50. Рассматриваем предложения»

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность ухода Захаряна: «50 на 50. Рассматриваем предложения»

Сообщалось, что хавбек интересен «Сосьедаду» и «Аяксу». — Будете ли рассматривать предложения по Арсену? — Рассматривать будем, конечно.

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