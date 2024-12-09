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5koleso.ru

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Больше «Гелендвагена», круче «Хаммера»: чем меня удивил внедорожник M-Hero 917

Больше «Гелендвагена», круче «Хаммера»: чем меня удивил внедорожник M-Hero 917

Внешне он действительно крут. Команде дизайнеров корпорации Dongfeng, которой принадлежит марка M-Hero (на родине его называют «Менши», то есть «Воин» или «Уорриор» по-английски), удалось создать автомобиль одновременно воистину огромный, максимально брутальный, предельно агрессивный и в определенном смысле даже изящный.

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