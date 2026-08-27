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Дожди и помощь Авиалесохраны не остановили распространение лесных пожаров на Ямале

Дожди и помощь Авиалесохраны не остановили распространение лесных пожаров на Ямале

Долгожданные дожди, которые пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ, не оказали действенной помощи в борьбе с лесными пожарами.

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