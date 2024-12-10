Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.
Абхазия попросила РФ возобновить социальные выплаты в республике
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
С какой стати? Абхазия плюнула в колодец из которого пила. Теперь пусть сосут кулак с дулей!
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19 час.
СК
Степан Капуста
Зачем России, все-таки, нужна Абхазия? Её черноморские порты крайне выгодны для использование Россией для торговли. Существующий в Новороссийске уже перегружен и не так удобен. А вот абхазы имеют основания опасаться за свою страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.
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14 час.
ГА
Гришаев Александр
Там в Абхазии уже везде турки засели. Они ам и подруливают!
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12 час.
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