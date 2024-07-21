РИАН: следствие предоставило данные из налоговой и госконтракты по делу Иванова

По официальным судебным документам, которые есть у РИА Новости, стало известно, что следствие озвучило информацию о договорах на выполнение работ и госконтрактах в рамках дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
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