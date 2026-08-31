Мультфильм 'Лунтик' лидирует в прокате с 95,8 млн рублей

Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" режиссера Дарины Шмидт возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 95,8 млн рублей с 27 по 30 августа.
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