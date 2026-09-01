Стоянка у медкластера в Песочном останется бесплатной до конца 2026 года

Парковка на 500 машино-мест у медицинского кластера в Санкт-Петербурге продолжит работать бесплатно до конца 2026 года.
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