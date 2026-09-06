Олигарх Дерипаска намекнул, что глава ЦБ Набиуллина загнала экономику РФ в болото

Дерипаска намекнул, что глава ЦБ Набиуллина загнала экономику РФ в болото Иллюстрация: Блокнот Необъявленная война между Эльвирой Набиуллиной, считающей, что она спасает российскую экономику, и ее оппонентами, убежденными, будто бы «стальная татарка» ее губит, продолжается.