Сердечный, головной, желудочный: способы обуздать три вида голода и наконец похудеть

Многие знают, что привычка питаться ультраобработанными продуктами до добра не доведет. Ее связывают с высоким риском развития сахарного диабета 2-го типа, ожирения, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смерти.
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