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«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд. Клуб не выиграл ни одной кубковой серии с 2004 года

«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд, клуб не проходил 1-й раунд с 2004 года. Об этом стало известно после поражения «Флориды» от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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