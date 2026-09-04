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Житель Бийска вынес из компьютерного клуба видеокарты на 120 тысяч рублей

Житель Бийска вынес из компьютерного клуба видеокарты на 120 тысяч рублей

В полиции молодой человек признался в содеянном В Бийске полицейские задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в краже комплектующих из компьютерного клуба.

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