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«Примирительные удары». Армия России за месяц накрыла всю металлургическую тройку Украины

«Примирительные удары». Армия России за месяц накрыла всю металлургическую тройку Украины

После удара ВС РФ в Каменском Днепропетровской области Украины встал металлургический комбинат «Камет-сталь».

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