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Царьград

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Есть возможность взять ипотеку? Стоит поторопиться. Но есть одно "но"

Есть возможность взять ипотеку? Стоит поторопиться. Но есть одно "но"

Ажиотаж вокруг семейной ипотеки, вспыхнувший летом из-за слухов об изменении условий не утихает. В июле сроки перенесли на 1 октября.

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