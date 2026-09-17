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Царьград

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Отчет: Цены на отели Турции в 2026 выросли вдвое выше Вьетнама

Отчет: Цены на отели Турции в 2026 выросли вдвое выше Вьетнама

Согласно отчету "Островка", летом 2026 года в отелях Турции и ОАЭ проживание оказалось вдвое дороже, чем во Вьетнаме и Таиланде.

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