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Новости Тамбова

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ХК "Тамбов" с минимальным счётом уступил "Рязани-ВДВ" в выездном матче

ХК "Тамбов" с минимальным счётом уступил "Рязани-ВДВ" в выездном матче

Хоккейный клуб "Тамбов" провёл выездной матч против команды "Рязань-ВДВ". Игра прошла на площадке соперника и завершилась поражением тамбовской команды с минимальным счётом.

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