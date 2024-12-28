Какие лунные затмения ожидать в 2025 году

Всего в 2025 году произойдет четыре затмения - два солнечных и два лунных. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, лунные затмения, которые произойдут 14 марта и 7 сентября, будут полными.
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