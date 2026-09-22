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Социолог Якубович спрогнозировал, что население мира продолжит расти до 2080-х годов

Социолог Якубович спрогнозировал, что население мира продолжит расти до 2080-х годов

Население Земли, согласно базовому прогнозу ООН, вырастет примерно до 10,3 млрд человек к середине 2080-х годов, после чего начнет сокращаться.

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