Социолог Якубович спрогнозировал, что население мира продолжит расти до 2080-х годов

Население Земли, согласно базовому прогнозу ООН, вырастет примерно до 10,3 млрд человек к середине 2080-х годов, после чего начнет сокращаться.
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