Именные стипендиаты Правительства Москвы посетили Московский зоопарк

В завершение мероприятия прошли блиц-опрос и неформальное общение Акуловой со стипендиатами Москва, 12 августа 2024 года, — В Московском зоопарке прошла встреча стипендиатов Правительства Москвы с генеральным директором зоосада Светланой Акуловой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии