Именные стипендиаты Правительства Москвы посетили Московский зоопарк

В завершение мероприятия прошли блиц-опрос и неформальное общение Акуловой со стипендиатами Москва, 12 августа 2024 года, — В Московском зоопарке прошла встреча стипендиатов Правительства Москвы с генеральным директором зоосада Светланой Акуловой.