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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О’Мэлли – о Топурии во время боя: «Он, как маленький чертов Алекс Перейра»

«Илия очень агрессивен на протяжении всего боя. Он, как маленький чертов Алекс Перейра», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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