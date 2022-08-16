Темы дня

123 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Расслоение в России сейчас только одно - патриоты и лизоблюды пиндосные.России нужно созд...
  • Кошмар
    Кедми - резидент израильской разведки и куратор "Сохнут".  Работа у него такая в России. А телевидение с Соловьёвым, ...России нужно созд...
  • Кошмар
    Действительно, зачем? Может быть, заначка кончилась? А кушать то хочется... И вкусно кушать.России нужно созд...

"А это первый шаг … к русскому бунту"

"А это первый шаг … к русскому бунту"

Пэрший крок до российского бунту Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что введение визовых ограничений против россиян будет вместе с санкциями против РФ и оружием для Украины гарантировать победу над «русским миром» на много лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх