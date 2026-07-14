Дольше закрыт, чем работает: третий раз за сутки аэропорт Краснодара не обслуживает пассажиров

Дольше закрыт, чем работает: третий раз за сутки аэропорт Краснодара не обслуживает пассажировКраснодарский Аэропорт Пашковский уже третий раз за сутки приостановил работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Яблоку» негде упасть: Верховный суд исключил партию Явлинского из предвыборной гонки по иску «Родины»
- Маск почему-то посоветовал жителям ЮАР переезжать в Россию: что его привлекает в нашей стране?
- Взрывы, сирены, звук ПВО: что сейчас происходит в Новороссийске. Горожане рассказывают, что видят из окна, хотя это запрещено правилами безопасности
Свежие комментарии