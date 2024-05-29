Китайская компания готовит группировку из 10 000 спутников

Китайская компания Lanjian Hongqing Technology, связанная с производителем коммерческих наземных космических ракет, уведомила Международный союз электросвязи (ITU) о своем намерении запустить спутниковую группировку Honghu-3, состоящую из 10 000 спутников в 160 орбитальных плоскостях.
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