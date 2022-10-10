"Вообще не ожидал": автолюбитель Владивостока крайне пожалел, что съездил на мойку - кадры

Автолюбитель Владивостока крайне пожалел, что съездил на мойку. О неприятной ситуации он рассказал в Telegram-канале dpscontrol_public (12+), предоставив кадры с камеры видеонаблюдения.
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