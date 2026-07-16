Политика как он...
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Политика как она есть

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Анастасия Уколова прыгнула с обрыва в Турции вслед за Антоном Филипенко

Анастасия Уколова прыгнула с обрыва в Турции вслед за Антоном Филипенко

Отдых в Турции для Анастасии Уколовой и Антона Филипенко обернулся настоящим экстримом. Актриса, которая еще недавно скрывала личность возлюбленного, не только впервые показала кадры их совместного отпуска, но и призналась, что поддалась на провокацию парня и прыгнула с парашютом с обрыва.

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