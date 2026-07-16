Анастасия Уколова прыгнула с обрыва в Турции вслед за Антоном Филипенко

Отдых в Турции для Анастасии Уколовой и Антона Филипенко обернулся настоящим экстримом. Актриса, которая еще недавно скрывала личность возлюбленного, не только впервые показала кадры их совместного отпуска, но и призналась, что поддалась на провокацию парня и прыгнула с парашютом с обрыва.