Страна и люди
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Страна и люди

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ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили одно место базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Ударом ВКС России уничтожена база боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных районах гор Аль-Амур города Хомс.

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