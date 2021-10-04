ДрузьяПолитикаПочему совершеннолетия достигают в 18 летwww.popmech Почему совершеннолетия достигают в 18 лет 18 лет — та черта, после которой ребенок становится взрослым.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвалентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)Не согласна с вашим постом.Совершенолетие-когда включается гипофиз,а включение в нём идёт тогда,когда проходит 3 цикл Белых Лун по колесу САНСАРЫ. .Их макро цикл-7 лет.Когда их духовное =душевное Сознание=Осознание=Подсознание попадает в знак Близнецы и идёт там восполнение Духовного питания для поключения к эгрегору монад в центра Галактики Вселенског Разума.Это моём видение и слышанья ч/з мир Духовный не путать с духовенством.Юрий ИльиновПробуждение . В чём смысл существования человека? Зачем нужно совершенствоваться и что полезного может принести медитация? Познание современной науки вплотную приближаются к границам религиозных учёний и восточных философий. Практически учёные сталкнулись с закономерностями других пространств, о которых уже давно знали люди совершенствующиеся и верующие. Не только знали, но также могли с ними соприкасаться и использовать их в своей жизни. Так называемые сверхспособности человека как раз и связаны с проявлениями других пространств в нашем пространстве. . Йоги говорят о седьмой чакре на макушке головы, что она связывает нас с Творцом - если она раскрыта. Во время сидения в медитации или во время выполнения упражнений в медитативном состоянии я ощущаю огромное давление как раз в области нахождения этой чакры. Это связано с тем, что когда совершенствуешься - у тебя возникает энергия. Эта энергия имеет прямую связь с нашим сознанием (душой). Наше сознание, подкреплённое энергией, пытается вырваться наружу, но ощущает давление из вне, которое пытается вернуть нас обратно. . Я уже убедился в том, что наше сознание может выйти за пределы моего тела. На мой взгляд, как раз такое явление связано с раскрытием чакры на макушке голове, с появлением необычных способностей человека. Также это называют началом пробуждения, просветления.Юрий ИльиновНa первых отчеканенных монетах США (Филадельфия, 1792 год) не было слов про веру в Бога. Зато были слова: наука, промышленность и свобода. «Свобода - родитель науки и промышленности».Комментировать
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