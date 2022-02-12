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Лаксальт о пробках в Москве: «Ужас! Ездил в клинику – два часа в одну сторону и два в другую. Но из машины вижу очень много красивых мест»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о столице России. – Ты пропустил четыре месяца – что за травма и как ее получил? – Все произошло на тренировке.

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