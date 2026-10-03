Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему в 1927 году в Ялте горело Чёрное море

В ночь на 12 сентября 1927 года Южный берег Крыма тряхнуло так, что рухнули стены в Ялте, треснуло Ласточкино гнездо, а люди до утра сидели на набережных, боясь вернуться в дома.

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