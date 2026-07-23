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Русское оружие

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📷❗️Поступает информация, что в ходе тренировочного полёта в районе Звенигорода

📷❗️Поступает информация, что в ходе тренировочного полёта в районе Звенигорода потерпел крушение малозаметный истребитель 5-го поколения Су-57.

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