Ураган, подтопления и смертельные ДТП: обзор происшествий в Алтайском крае

Алтайский край продолжает приходить в себя от непогоды. За пять дней урагана только в Барнауле зафиксировано 145 происшествий — отключение электричества, подтопление проезжей части дорог, повреждение крыш, падение деревьев на автомобили.
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