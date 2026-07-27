НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Ураган, подтопления и смертельные ДТП: обзор происшествий в Алтайском крае

Ураган, подтопления и смертельные ДТП: обзор происшествий в Алтайском крае

Алтайский край продолжает приходить в себя от непогоды. За пять дней урагана только в Барнауле зафиксировано 145 происшествий — отключение электричества, подтопление проезжей части дорог, повреждение крыш, падение деревьев на автомобили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии