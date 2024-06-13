Госдума рассмотрит проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ

Представители Государственной Думы предлагают внести изменения в законодательство, чтобы работники получали заработную плату в размере не менее минимальной заработной платы (МРОТ) непосредственно на руки.
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