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Госдума рассмотрит проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ

Госдума рассмотрит проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ

Представители Государственной Думы предлагают внести изменения в законодательство, чтобы работники получали заработную плату в размере не менее минимальной заработной платы (МРОТ) непосредственно на руки.

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