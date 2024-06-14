В Госдуму внесли законопроект о наказании за мародерство в условиях ЧП

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова 14 июня внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за мародерство в условиях чрезвычайного положения, предусматривающей вплоть до шести лет заключения за это преступление.